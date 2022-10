Tien jaar geleden versus nu: dit is de tweede make-over voor Hasseltse Melissa

In 2012 ging Melissa Bens al eens voor een make-over, tien jaar later wil de Hasseltse graag een herkansing: “Tien jaar geleden gaf die nieuwe look mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Nu zit ik in mijn midlife, en is die opkikker weer meer dan welkom.” Haar wens: “Een Angelina Jolie’ke: veel pit!”

Zo komt ze binnen in onze studio

Melissa Bens. — © Anja Blevi

Melissa, nu 40, snakt naar meer positiviteit in haar leven. Tien jaar na haar eerste geslaagde make-over – destijds in Sjiek, de voorloper van ons weekendmagazine Billie ­– is het hoog tijd voor Melissa 2.0. Ze droomt van meer kleur in haar kast: “Die mist vooral vrolijkheid”, bekent ze. Nog een euvel: “Ik heb lange armen en benen, dus mouwen en broekspijpen zijn vaak te kort voor mij.”

Dit was Melissa 10 jaar geleden:

Melissa Bens’ make-over in 2012. — © Anja Blevi

De nieuwe look waar ze anno 2022 voor gaat? “Een Angelina Jolie’ke: veel power en pit. Ik ben ook héél erg benieuwd hoe jullie mijn haar zullen aanpakken. Ik droeg het vroeger altijd gestyled, maar wil het ook wel eens met meer volume zien.”

Dit vindt ze van het resultaat

© Anja Blevi

Melissa: “Mijn totale look is iets stouter dan ikzelf. (lacht) Mijn outfit is mooi, de make-up naturel, en ik vind het fantastisch hoe de kapper mijn haar eerst heeft geanalyseerd en echt naar me heeft geluisterd, voor hij begon met knippen.”

Hier shop je Melissa’s nieuwe outfit, haar- en beautyproducten:

De tips van ons make-overteam: Stylingtip © Anja Blevi Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Melissa is lang en slank. Een brede broek brengt haar lichaamsvorm meer in balans. Nog een tip als je groot bent: kies voor je blouse en broek een verschillende textuur en print, zo creëer je een optische breuk en lijk je minder groot. Een grote tas draagt ook bij tot de juiste verhoudingen.”

Beautytip © Anja Blevi Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Melissa heeft net na de zomer een mooi gebronsde huid: die kun je zo lang mogelijk blijven benadrukken met een BB-crème met gele ondertoon. We gebruiken groen-gouden oogschaduw en een bruin-roze blush voor een gezonde look.”

Kapseltip © Anja Blevi Luc Boonen voor Mod’s Hair: “Melissa heeft mooie krullen die we wat inkorten voor meer volume. Met een krulverfrissende spray kun je je krullen activeren door ze te kneden met de hand. Om haar kapsel echt tot leven te brengen, kozen we voor een koperen schakering.”