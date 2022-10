Voor de Belgische voetbalfan is het nog nagenieten van de zege van Club Brugge of daar staat al een nieuwe belangrijke voetbaldag te wachten voor onze coëfficiënt. Union - in de Europa League -, Anderlecht en KAA Gent - beiden in de Conference League - bereiden zich vandaag verder voor op hun nieuwe Europese confrontaties. Volg hun aanloop hier live mee.