Vrouw die ambtswoning Jambon binnendrong krijgt werkstraf van 100 uur: “Geen diefstal omdat spullen betaald zijn met belastinggeld”

De vrouw die in december 2021 de ambtswoning van de Vlaamse minister-president was binnengedrongen, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De vrouw ging aan de haal met enkele spullen en verschafte zich toegang een laptop.

Op 7 december 2021 trok een betoging tegen de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel door Brussel. De Leuvense M.S. (27) stapte mee in die betoging maar kwam na afloop ervan langs het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering en minister-president Jan Jambon. Naar eigen zeggen werd ze er binnen gelaten en vervolgens alleen gelaten.

“Ik was op zoek naar iemand die de touwtjes in handen had”, klonk het bij de behandeling van de zaak. “Ik stuur al jarenlang e-mails naar allerhande instanties over vaccinatie, de oplossingen binnen de epigenetica en neurodynamica en het misbruik van verschillende Afrikaanse landen door Europa.”

Conciërge geduwd

De jonge vrouw dwaalde zo’n anderhalf uur door het gebouw, maakte wat video’s, voegde een dia toe aan een powerpoint-presentatie op een laptop die ze had geopend, en kwam uiteindelijk bij de conciërge terecht, die haar na een lang gesprek buiten liet. Bij het verlaten van het Errerahuis zou de Leuvense de conciërge geduwd hebben, en vertrokken zijn met een kristallen voorwerp, enkele oortjes en een vlag. Het parket vervolgt haar daarom voor valsheid in informatica, externe hacking en diefstal met geweld.

Volgens de vrouw had ze een deel van de spullen teruggegeven en haar eigen oortjes achtergelaten. De vlag had ze wel meegenomen, omdat ze die wilde gebruiken op een andere betoging. “Die spullen zijn betaald met belastinggeld, dat is toch geen diefstal?”, klonk het. De rechtbank oordeelde dat het wel degelijk om diefstal ging, weliswaar niet met geweld, en legde de vrouw een werkstraf van 100 uur op.