Iraanse protesten bereiken schoolplein: schoolmeisjes gooien hoofddoek af

Iran staat in rep en roer. Halverwege september werd Mahsa Amini (22) er in elkaar geslagen door agenten omdat ze haar hadjib niet droeg volgens de strikte voorschriften. Het meisje raakte in een coma en overleed. Sindsdien volgen protesten zich op in het land. En nu bereiken die ook de schoolbanken. Op sociale media gaan beelden rond waarop tienermeisjes hun hoofddoek afgooien en zich keren tegen ambtenaren. “Schaam jullie!”, klinkt het gemeend.