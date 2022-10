Landbouwer treft lichaam aan in maïsveld, parket en labo zijn onderweg

Een landbouwer in Herent heeft, tijdens dat hij zijn maïs aan het hakselen was, een lijk gevonden op een veld langs de Mechelsesteenweg.

Dat wordt bevestigd door politie HerKo. “Rond 7.21 uur kregen we een melding binnen dat er een lichaam zou teruggevonden zijn”, klinkt het. De politie is al een tijdje ter plekke, het labo en het parket zijn nog onderweg. Het plaats delict werd afgezet met witte schermen en een politielint. Volgens onze bronnen zou het lichaam al in staat van ontbinding zijn.