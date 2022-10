Fluffy flipflops, zachte homewear en een statement bucket hat: de herfstfavorieten van team Billie

Herfst? Da’s chillen op zondag in mooie homewear en fluffy flipflops, dorre blaadjes compenseren met een groene broek en bloementop en investeren in een goede regenjas.

Satijnweelde Charline Dekkers, lay-out: “Op een regenachtige zondag doe ik niets liever dan lekker in mijn pyjama te zitten lezen of een serie te bingen, nu nog aangenamer met deze satijnen badjas en bijpassende pyjama van h&m.” Satijnen badjas H&M, 34,99 euro en satijnen pyjama, H&M, 34,99 euro

Love your greens Lien Lammens, redactrice: “Groen is een van mijn favoriete kleuren. Toen ik deze tint tegenkwam, heb ik dan ook geen moment getwijfeld.” Groene broek met beklede ceintuur, Zara, 39,95 euro

Door weer en wind Hanne Vandenweghe, redactrice: “Het regende al enkele dagen toen ik besefte dat ik eigenlijk geen degelijke regenjas had. Dus zocht ik eentje die voldeed aan mijn eisen. Dit model is niet te lang of kort, past bij alles, is heerlijk licht en hangt er niet bij als een zak.” Ayacucho regenjas, AS Adventure, 99,95 euro

Herfsthoedje Fréderique Kalmes, eindredactrice: “Als zonnehoedje kunnen ze me niet bekoren, maar deze gebreide bucket hat verjaagt zelfs op druilerige herfstdagen de blues.” Bucket hat, COS, 45 euro

Time to shine Aafje De Laet, lay-out: “Time to shine? Altijd! Onder het motto ‘Het moet niet altijd zwart, wit of iets daartussenin zijn’: een top met pailletten in bloemenmotief. Geen nood, dagelijks water geven is niet nodig.” Cropped floral Top, &Other Stories, 129 euro

Fluffy flipflops Veronique Nolens, coördinator: “Ik houd ervan om thuis op flipflops te lopen. Dankzij dit pelsje ook geschikt voor iets minder warme dagen, knus en gezellig.” Top Home Fluffy, Havaianas, 36 euro