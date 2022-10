Het aantal kinderen in het buitengewoon onderwijs is opnieuw fors toegenomen. Vooral bij de kleutertjes merken de koepels een opvallende toename. Zorgwekkend, vindt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Op vijf jaar tijd is hun aantal toegenomen met 50 procent. We moeten op zijn minst onderzoeken hoe dat komt.”