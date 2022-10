Poetin ondertekent decreten voor aanhechting bezette Oekraïense gebieden

Poetin ondertekende de wetten die eerder in de Staatsdoema en de Federatieraad (het Lager- en Hogerhuis van de Russische Federatieve Vergadering) waren beslist. Die wetten gaan over de aanhechting van de bezette Oekraïense gebieden bij het Russische grondgebied. Het Kremlin maakte woensdag bekend aan het staatspersagentschap TASS dat de wetten onmiddellijk in werking treden.

Dinsdag ging het Russische hogerhuis unaniem akkoord met wetten om de gebieden in te lijven. Het lagerhuis, de Doema, had hier maandag al unaniem mee ingestemd. Beide stemmingen golden als formaliteit na de annexatie-ceremonie van vrijdag. Poetin en de vier door Rusland geïnstalleerde leiders van de bezette gebieden zetten toen hun handtekeningen onder de documenten die annexatie bekrachtigden.

Rusland lijft Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja in nadat het er niet-erkende referenda had gehouden. Daarbij zou een overweldigende meerderheid hebben gestemd voor toetreding tot de Russische Federatie. Het Russische leger heeft niet alle gebieden volledig bezet. De grenzen van Cherson en Zaporizja moeten nog worden vastgesteld. Daarover wordt overleg gevoerd met de inwoners, meldde het Kremlin maandag. Rusland hanteert voor de twee andere regio’s de grenzen van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk. De pro-Russische separatistenleiders zeiden in 2014 over de volledige regio’s te heersen, hoewel ze er niet de controle over hadden.