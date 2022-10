Uber stelt app open voor taxi’s in Brussel

Uber introduceert een nieuwe functie voor ritten in Brussel - Uber Taxi - waarmee taxichauffeurs ritten kunnen aanbieden via de Uber-app. Dat meldt het bedrijf woensdag in een persbericht.

Nadat het Brusselse parlement onlangs het nieuwe Taxiplan goedkeurde dat de taxi- en VVC-sector (verhuur van voertuigen met chauffeur, nvdr.) in Brussel wil verenigen, zijn nu alle vormen van taxi te bestellen via de Uber-app, klinkt het. Uber noemt het “een belangrijke stap in de ambitie om een multimodaal platform te worden dat gebruikers verschillende manieren biedt om zich in de stad te verplaatsen”.

“Met de nieuwe functie ‘Taxi’ krijgen meer chauffeurs toegang tot de flexibele verdienmogelijkheden die de Uber-app biedt”, zegt Laurent Slits, directeur België bij Uber. “Dankzij de matching-technologie van Uber besteden chauffeurs minder tijd aan het rondrijden op zoek naar passagiers of het wachten op taxistandplaatsen, waardoor ze meer tijd kunnen besteden met een passagier in hun auto. Het stelt hen ook in staat hun diensten aan te bieden aan een nieuwe groep klanten, zowel lokale als internationale, die ze voorheen misschien niet konden bedienen.”

Taxibetoging

Het nieuws voor Brussel volgt op een reeks recente integraties van taxi’s in de Uber-app over de hele wereld. Uber heeft zich tot doel gesteld om tegen 2025 elke taxi via de app beschikbaar te maken.

Begin vorige maand vond in Brussel nog een internationale taxibetoging tegen Uber plaats. Taxichauffeurs uit heel Europa betoogden na de onthullingen van de UberFiles met honderden wagens tegen wat ze de ‘Uberisering’ noemen: “een catastrofe voor de sociale zekerheid”.