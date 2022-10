Musk ziet aankoop Twitter als stap richting “alles-app”

Een “alles-app” is een app die verschillende diensten bundelt. Een voorbeeld is het Chinese WeChat, dat onder meer chatten, winkelen en gamen combineert. Daarnaast heeft WeChat een eigen betaalsysteem, en kunnen er bijvoorbeeld taxi’s of maaltijden mee worden besteld. Meer dan een miljard Chinezen gebruiken de app dagelijks. Facebook-moeder Meta heeft pogingen gedaan om van Facebook of Instagram zo’n app te maken, maar dat is nooit gelukt.

In een tweet liet Musk verstaan dat de aankoop van Twitter “een versneller is om X, de alles-app, te maken”. Verdere details gaf hij niet. Musk heeft in het verleden wel zijn bewondering voor WeChat niet verborgen.