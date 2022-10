Bizarre overval: dader bedankt slachtoffer na leeghalen kassa: “Fijne dag nog”

Een overvaller heeft maandagavond geld gestolen uit de kassa van een Nederlandse supermarkt in Winterswijk. De man, die vermomd was met een keukenhanddoek, ging wel opmerkelijk te werk. Zo verzekerde hij de medewerkster dat hij haar zeker niks zou doen. Na het incident bedankte hij de vrouw zelfs. De politie kon enkele uren later een verdachte aanhouden. Het onderzoek loopt momenteel nog.