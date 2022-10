Bultruggen nemen het drie uur lang op tegen groep orka’s om “andere zeedieren te beschermen”

Wetenschappers konden hun ogen niet geloven toen ze getuige waren van een gevecht tussen orka’s en bultruggen voor de kust van Seattle, in de Amerikaanse staat Washington. De gigantische zeezoogdieren sloegen met hun staart, maakten heel veel lawaai en chargeerden keer op keer. “We weten dat bultruggen soms orka’s aanvallen om andere zeedieren te beschermen tegen hongerige orka’s”, klinkt het bij leden van de Pacific Whale Watch Association, de beelden maakten en vermoeden dat dit opnieuw de drijfveer van de bultruggen was. “Maar zelfs als je elke dag met walvissen werkt, is dit echt ongelooflijk om te zien.”