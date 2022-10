Mag FC Barcelona zich bestolen voelen? Catalanen krijgen géén penalty na handspel van Inter-verdediger in absolute slotfase

FC Barcelona is met 3 op 9 begonnen in de Champions League. De Catalanen verloren dinsdagavond met 1-0 op het veld van Inter, bij wie de geblesseerde Romelu Lukaku nog steeds ontbrak. Hét gespreksonderwerp van de avond: de niet gefloten penalty voor het handspel van Inter-verdediger Denzel Dumfries in minuut 90.

Vlak voor de rust schoot Calhanoglu van buiten de zestien raak. Barça drong wel aan, maar een bal van Dembélé strandde tegen de paal. Een doelpunt van Pedri werd afgekeurd wegens handspel van Fati.

In de absolute slotfase werkte Denzel Dumfries een voorzet van Sergi Roberto weg met de hand. Bewust of onbewust, dat laten we in het midden. Maar Barcelona mag zich bestolen voelen dat het hier geen penalty voor kreeg. De scheidsrechter communiceerde wel met de VAR, maar werd niet naar het scherm geroepen.

Xavi: “Ik ben woedend”

“Ik ben echt woedend, want ons is onrecht aangedaan”, opende Barça-coach Xavi zijn persconferentie na de wedstrijd. “Wat mij betreft moet de scheidsrechter zich nu laten zien, want hij is een belangrijk figuur. Maar in plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Hij moet zich hier nu eigenlijk melden om ons een verklaring te geven, want wij begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd. Het is gewoon niet rechtvaardig.”

Bekijk hier de fase:

Na drie speeldagen voert Bayern München, dat met 5-0 won van Viktoria Plzen, de stand in groep C aan. Inter staat tweede met zes punten, Barça is derde met drie punten.

Bekijk hier de volledige samenvatting van Inter-Barça: