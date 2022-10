Klantenstop bij energieleverancier Bolt in Brussel en Wallonië

Brusselaars en Walen die een nieuwe energieleverancier zoeken, moeten niet langer bij het Belgische energieplatform Bolt aankloppen. Voorlopig neemt het bedrijf geen nieuwe Brusselse klanten aan. Ook in Wallonië voert het een tijdelijke klantenstop in.

“Bolt aanvaardt tijdelijk geen nieuwe klanten in Wallonië en Brussel”, zegt Bolt-woordvoerster Dorien Janssens. “Door de energiecrisis in combinatie met bestaande regelgeving in Wallonië en Brussel willen we als bedrijf geen risico lopen, de crisis te lijf gaan en gezond blijven groeien.” Bolt hoopt “zo snel mogelijk nieuwe Brusselaars en Walen toe te laten op het platform”.

“We zien dat de elektriciteit en gasprijzen de laatste dagen weer dalen”, zegt Janssens. “Als deze trend zich door trekt, zullen we snel kunnen hervatten. We evalueren de situatie wekelijks.”

“Het blijft wel een feit dat de regelgeving in Brussel en Wallonië niet ideaal is voor energieleveranciers”, klinkt het nog. “Zij draaien op voor niet-betaalde facturen: zowel de energie, de netkosten als de taksen dienen wij alsnog door te storten aan overheden en netbeheerder, ook wanneer we deze niet kunnen innen. Langs de andere kant dient de leverancier de zeer ruime periode stroom te blijven voorzien, ook nadat facturen reeds herhaaldelijk niet betaald zijn. In Vlaanderen is de regelgeving meer in balans.”