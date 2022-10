“Problemen van Poetin verhogen kans op inzet kernwapen”

Volgens hem verkeert Poetin “in de grootste problemen ooit sinds het begin van de invasie”. Poetin dacht namelijk dat de Russische annexatie van de vier regio’s in Oekraïne een opkikker zou zijn voor Rusland en dat het zou helpen om een basis te leggen voor toekomstige grenzen met Oekraïne. “Maar in werkelijkheid vechten de Russen nu op de ‘bodem van Rusland’”, aldus Bolton in een gesprek met Sky News.

Volgens hem vergroot dit ook de problemen binnen de Russische politiek en is er daardoor een verhoogde kans op het gebruik van een kernwapen.

Maar wat is dan de reactie van de VS? Volgens Bolton hoeft dit niet perse een nucleaire reactie te zijn. Maar dat is afhankelijk van wat de Russen daadwerkelijk doen. “Maar ik denk wel dat Poetin dan een afscheidsbrief kan schrijven.”