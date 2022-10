Phantoms Boom en Kortrijk Spurs op zoek naar stunt in kwalificaties EuroCup Women

Dat Gernika en Sassari favoriet zijn in deze dubbele ontmoeting staat buiten kijf. Toch gaan de twee Belgische ploegen op zoek naar een stunt en een stek in de groepsfase van de EuroCup Women. Vooral van Kortrijk Spurs wordt veel verwacht. De West-Vlaamse ploeg wil op korte termijn doorstoten naar de Belgische top in de eerste klasse bij de vrouwen en Europees een vaste worden. Met Philip Mestdagh, ex-bondscoach Belgian Cats, trok het een ervaren topcoach aan. Drie Belgische transfers springen ook in het oog. Belgian Cat Ine Joris maakte de overstap van Phantoms Boom naar Kortrijk Spurs, ex-Belgian Cat Hanne Mestdagh trok een streep over een buitenlandse carrière en koos voor het ambitieus project van de Spurs. Marie Vervaet verliet Kangoeroes Mechelen voor de West-Vlamingen. Kortrijk Spurs trok ook drie Kroatische speelsters aan: Josipa Juric (21 jaar, 1m96), Klaudia Perisa (25 jaar, 1m80) en Tihana Stojsavljevic (25 jaar, 1m98). Phantoms Boom moet uitwijken naar Merksem Phantoms Boom mag zijn Europese wedstrijden van FIBA niet in de eigen zaal (Sporthal Braxhall, Boom) afwerken. Dit omdat de uitloopzone achter de baseline niet lang genoeg is. De Steenbakkers wijken uit naar de Heylen Vastgoed Basket Campus in Merkem. Dat is het trainingscentrum van Telenet Giants Antwerp. Phantoms ontvangt vanavond dus het Spaanse Gernika. Philip Wolk is de nieuwe coach van Phantoms Boom. De Limburger nam van Lummen ook speelsters Merel Knaepen en Chloe Bully mee. “Sam Van Buggenhout keerde na een jaartje Castors Braine terug naar Phantoms. Met Jalencia Willams (24 jaar, 1m88) en Ashlyn Herlihy (25, 1m85) trokken we ook twee Amerikaanse versterkingen aan. Er zijn met Sarah en Emma Blle, Habibatou Bah, Sophie Van Hoof, Axelle Van Eupen en Sam Daelemans ook zes blijvers. Toch mag je spreken van een new look Phantoms Boom. In deze Europese kwalificatiematch is Gernika favoriet. We hopen op een stunt en kwalificatie voor de groepsfase,” aldus coach WolkCastors Braine en Namur Capitale rechtstreeks in groepsfaseVice-kampioen Castors Braine en Namur Capitale zitten rechtstreeks in de groepsfase van de EuroCup Women. Castors Braine zit in poule I met onder meer Cadi La Seu met Belgian Cat Elise Ramette en Zaragoza met Belgian Cat Serena-Lynn Geldof. Namur Capitale zit in poule G. In poule H zit het Spaanse Estudiantes Madrid met Belgian Cats en tweelingzusjes Billie en Becky Massey en collega Cat Antonia Delaere met het Italiaanse Venetië. Als Phantoms Boom stunt komt het in deze poule uit. De groepsfase van de EuroCup Women start op 26 oktober.