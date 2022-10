Belgian Lion Loïc Schwartz trekt naar het Franse Saint-Quentin

Loïc Schwartz is onder meer ex-Bergen, Charleroi en Oostende. Met de kustploeg won hij vier titels en drie keer de Beker van België. In 2021 werd hij in het referendum van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot Belgische Speler van het Jaar. Hij versierde een transfer naar het Griekse Patras. Vorig seizoen was hij ook bij het Franse Orléans aan de slag. De Belgische forward was op zoek naar een nieuwe uitdaging en vond die bij het ambitieuze Saint-Quentin die in de Franse Pro B uitkomt. In de Franse Pro A zijn collega Belgian Lions Hans Vanwijn (Nanterre) en Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) actief.Ordane Kanda naar GeorgiëOrdane Kanda tekende dan weer een contract in Georgië. De 26-jarige en 1m84 grote Antwerpse guard gaat aan de slag bij BC Titebi Tbilisi (Superleague). Kanda, die drie keer uitkwam voor de Belgian Lions, is onder meer ex-Antwerp Giants, Feyenoord Rotterdam, Kangoeroes Mechelen, Heroes Den Bosch en Mazaikiai (Litouwen).