Bekende uitbaatster van Truiense boetiek overleden

Veronique Debay, de gekende uitbater van de Truiense boetiek in damesmode La V en Rose, is plots overleden. De verslagenheid bij familie, klanten én de collega-ondernemers uit het stadscentrum is enorm.

Veronique Debay was een gekend figuur in Sint-Truiden. Niet alleen baatte ze vol overgave haar boetiek La V en Rose in de Luikerstraat uit, ze was ook een spilfiguur in de activiteiten van de lokale ondernemersorganisaties. Middenstandsvereniging Shop in the City verwoordt het als volgt: “Onbegrijpelijk. We verliezen niet alleen een top-onderneemster die steeds gepassioneerd in haar winkel stond, maar bovenal een prachtvrouw met het hart op de juiste plaats. Vero, je zal enorm gemist worden. Bedankt voor je enthousiasme, je immense vriendelijkheid en vooral je mooie glimlach.️”

Ook vanuit andere hoeken stromen de reacties vol ongeloof en de steunbetuigingen toe. Het wijst eens te meer op de grote verbondenheid die Veronique Debay had met haar klanten en collega’s. Haar heengaan wordt door iedereen die haar heeft gekend een heel groot verlies genoemd.