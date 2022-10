Slechts een op de vier treinen rijdt vandaag: “De actiebereidheid bij het spoorwegpersoneel is groot”

Op het spoor wordt vandaag gestaakt, er geldt een minimale dienstverlening. Volgens de NMBS rijdt een kwart van de treinen in Vlaanderen en Brussel. De meeste piekuurtreinen rijden deze ochtend niet. “De actiebereidheid bij het spoorwegpersoneel is groot en er rijden zeer weinig treinen”, verklaarde Ludo Sempels van ACOD-Spoor woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.