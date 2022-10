Donald Trump stapt naar hooggerechtshof over geheime documenten uit Mar-a-Lago

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump stapt naar het Amerikaanse hooggerechtshof in zijn gevecht over geheime documenten die in beslag werden genomen in zijn resort Mar-a-Lago. Dat melden Amerikaanse media.

Trump heeft dinsdag het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd zich te mengen in zijn strijd met Justitie over geheime documenten die in beslag zijn genomen uit zijn resort in Florida als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar hoe hij omging met overheidsdocumenten.

Hij diende een spoedverzoek in en vraagt het Hooggerechtshof een beslissing van het hof van beroep terug te draaien waardoor het ministerie van Justitie in zijn strafrechtelijk onderzoek weer toegang krijgt tot ongeveer 100 in beslag genomen geheime documenten.

Zijn poging om de uitspraak van het hof van beroep ongedaan te maken is zijn laatste kans om federale aanklagers tijdelijk te beletten het materiaal te gebruiken in het onderzoek naar de vraag of hij illegaal informatie over de nationale defensie bewaarde.

(sgg)