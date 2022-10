Vlaamse overheid sloot dit jaar al recordaantal van 30 crèches

In negen maanden tijd werd in Vlaanderen de vergunning ingetrokken van een recordaantal van 30 crèches of onthaalouders. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.

Het drama in ‘t Sloeberhuisje – de crèche in Mariakerke waar een baby van zes maanden stierf na vermeende mishandeling – en de daaropvolgende onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement zorgen ervoor dat de aandacht voor wantoestanden in de kinderopvang groter is dan ooit. Het agentschap Opgroeien (het voormalige Kind en Gezin) houdt crèches en onthaalouders scherper in de gaten, en dat leidt tot een pak meer sluitingen. Tot begin september werden 30 vergunningen tijdelijk of definitief ingetrokken. Dat zijn er al 5 keer meer dan in heel 2020 en 11 meer dan vorig jaar in december.

Het gaat om opvanglocaties waar ernstige inbreuken werden vastgesteld, waar zich gevaarlijke situaties hebben voorgedaan of waar organisatoren al jaren niet in staat blijken om zich in regel te stellen. In 16 gevallen gaat het om een schorsing van de vergunning, wat wil zeggen dat de opvang tijdelijk gesloten wordt. De overheid gebruikt die tijd om te onderzoeken of de bewuste opvang nog een toekomst heeft en de organisator krijgt tijd om tekortkomingen weg te werken.

In sommige situaties was de schorsing noodzakelijk vanwege een gerechtelijk onderzoek. Zo overleed begin september een baby als gevolg van verstikking bij een onthaalouder in het West-Vlaamse Eernegem. Het agentschap Opgroeien schorste de vergunning een dag na het incident.

In 14 gevallen moesten de deuren van de opvang dit jaar definitief dicht. Het gaat om locaties waar een kindje stierf (‘t Sloeberhuisje in Mariakerke), maar ook om plekken waar eerder al ernstige incidenten plaatsvonden. In andere gevallen gaat het om crèches waarover al jaren klachten zijn en waar de Zorginspectie talloze inbreuken vaststelde.