Journalist vermoord in Filipijnse hoofdstad Manila: “Klap voor persvrijheid”

Een Filipijnse journalist is doodgeschoten terwijl hij door hoofdstad Manila reed. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Mediagroepen en activisten veroordelen de moord als een klap voor de persvrijheid.

Percival Mabasa (63), een radiojournalist, werd volgens de politie maandagavond gedood door twee aanvallers aan de poorten van een woonwijk in de buurt Las Pinas in Manila.

“Dat het incident plaatsvond in het stedelijke Manila geeft aan hoe brutaal de daders waren, en hoe de autoriteiten hebben gefaald in het beschermen van journalisten en gewone burgers”, aldus de nationale journalistenvereniging van de Filipijnen.

Vorige maand werd radiojournalist Rey Blanco al doodgestoken in het centrum van de Filipijnen. Volgens Reporters Without Borders zijn de laatste 35 jaar minstens 187 journalisten vermoord in het land.

De rechtenorganisatie Karapatan omschrijft Percival Mabasa als “een van de felste waarheidssprekers van het land”. Uit video’s op Mabasa’s Youtubekanaal, met 216.000 abonnees, blijkt dat hij kritiek uitte op de vorige president en op sommige beleidsmaatregelen en functionarissen van de huidige regering van Ferdinand Marcos Jr.

