VS en Zuid-Korea lanceren raketten als reactie op Noord-Koreaanse test

Een dag na de recentste Noord-Koreaanse rakettest hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea zelf projectielen afgevuurd in de regio. Het Zuid-Koreaanse leger heeft woensdag gezegd dat de VS en Zuid-Korea oppervlakte-grondraketten hebben afgevuurd in de richting van de Japanse Zee.

Volgens de Zuid-Koreaanse generale staf hebben het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger elk twee tactische raketten afgevuurd op gesimuleerde doelwitten.

Dinsdag had Pyongyang een middellangeafstandsraket afgevuurd richting de Japanse Zee. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket over Japan vloog.

Zowel de VS als de NAVO hebben de test scherp veroordeeld. Als directe reactie dropten Zuid-Koreaanse troepen twee precisiebommen in de Gele Zee. Bovendien zijn er gezamenlijke vliegmaneuvers gehouden met Amerikaanse F-16-straaljagers. De Gele Zee ligt tussen China en het Koreaanse schiereiland.

De woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, zei in een interview met CNN dat het doel was “om te reageren op de provocaties van het Noorden, om ervoor te zorgen dat we onze eigen capaciteiten kunnen demonstreren” en “om ervoor te zorgen dat we de militaire capaciteiten paraat hebben”.

Hij bevestigde de raketlanceringen echter niet rechtstreeks, noch gaf hij verdere details.