Ex-coach nationale gymnastiekploeg Brazilië veroordeeld tot 109 jaar voor verkrachtingen

De Braziliaanse ex-coach werd maandag in eerste aanleg veroordeeld door een rechtbank in de stad Bernardo do Campo, dicht bij Sao Paola, volgens de site Globo Esporte.

Fernando de Carvalho Lopes, die naar verwachting in beroep zal gaan omdat hij zegt dat hij onschuldig is, werd schuldig bevonden aan de verkrachting van vier atletes, van wie één dertien jaar was op het moment van de feiten volgens Globo Esporte. In de veroordeling is sprake van verkrachting van kwetsbare personen, met de verzwarende omstandigheid dat er een machtsverhouding was tot de slachtoffers.

Er werden eerder al beschuldigingen geuit aan het adres van de voormalige coach: vier jaar geleden vertelde een veertigtal atletes aan de zender TV Globo dat ze het slachtoffer waren van moreel, fysiek en seksueel misbruik.

Sommige van hen namen deel aan de gerechtelijke procedure als getuige van de feiten die zich afspeelden tussen 1999 en 2016, toen Fernando de Carvalho Lopes de club MESC in Sao Bernardo do Campo leidde.

De ex-coach begeleidde zo’n 20 jaar lang jonge turnsters. In 2016 werd hij een maand voor het begin van de Olympische Spelen in Rio uit de staf van de nationale ploeg gezet na een klacht van de ouders van een jonge gymnaste. In april 2019 verbood de hoogste sportrechtbank van Brazilië (STJD) hem om ooit nog deel te nemen aan activiteiten gelinkt aan zijn sport.

De turnwereld was al in shock door de zaak rond de voormalige Amerikaanse turnarts Larry Nassar, die begin 2018 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege het seksueel misbruik van honderden jonge turnsters.