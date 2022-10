Axel Witsel en Yannick Carrasco buigen het hoofd voor collega-Rode Duivel: “Simon Mignolet toonde dat hij topkeeper is”

Axel Witsel en Yannick Carrasco waren achteraf teleurgesteld over het resultaat, maar niet verrast door het niveau van Club Brugge.

“We wisten dat Club al goede matchen had gespeeld in de Champions League”, zei Witsel. “We hadden dus een moeilijke match verwacht en dat was het ook.”

Al vonden beide Duivels wel dat er meer in zat voor Atlético. “We hadden uiteindelijk wel veel kansen, jammer dat we niet konden scoren. Als die penalty was binnen gegaan, hadden we voor hetzelfde geld nog gelijk gespeeld of wie weet zelfs gewonnen. Maar Club was lucide en speelde realistisch voetbal”, aldus Carrasco. “Ik ben blij voor Simon Mignolet dat hij zo goed keepte. Echt een topmatch van hem. Hij verdient de drie punten en redde zijn ploeg bij momenten. Ik heb Hans, Dedryck en Simon gefeliciteerd na de match. Maar lang hebben we niet gepraat, want hun voorzitter stond in de kleedkamer.”

Ook Witsel had nog lof voor Mignolet: “Hij heeft vanavond getoond dat hij een topkeeper is.”(vva)