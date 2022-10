Man (23) neemt drastische maatregelen om allereerste afspraakje te versieren

De jonge Brit Ed (23) wil dolgraag een liefje. Maar hij is nog nooit op date geweest en ook datingapps- en websites stelden hem keer op keer teleur. Dus nam Ed drastische maatregelen om de wereld te laten weten dat hij het vrijgezellenbestaan beu is. De twintiger huurde een gigantisch reclamebord in de Britse stad Leeds om zichzelf aan te prijzen bij de dames. Mét succes. Ed werd naar eigen zeggen overspoeld met berichten van vrouwen tussen de 18 en 48 jaar oud en bekijkt nu met wie hij een avondje uit wil. “Ik ben wel een beetje zenuwachtig”, geeft hij toe. “Maar het zal leuk worden.”