De U19 van KRC Genk willen woensdagmiddag (14u) in Slavia Praag een 1-2-nederlaag uit de heenmatch uitwissen om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Youth League. “Slavia greep ons in Genk naar de keel, hier moeten we de rollen omdraaien”, blikt doelman Mike Penders vooruit.