Mag Club Brugge dankzij historische Carl Hoefkens dit seizoen dromen van… een Champions League-finale?

Club Brugge blijft verbazen in de Champions League. Blauw-zwart versloeg dinsdag in een kolkend Jan Breydelstadion op de derde speeldag van groep B Atlético Madrid met 2-0 en behoudt zo het maximum van negen punten. De Belgische kampioen zet door de zege een reuzenstap naar de knock-outfase na nieuwjaar.

Op de vierde speeldag, volgende week woensdag (18u45), trekt Club naar Madrid. De top twee van de groep bereikt na nieuwjaar de knock-outfase van het Kampioenenbal, het derde team mag naar het vangnet van de Europa League. Voor de hekkensluiter zit het Europese seizoen erop.

Maar misschien mag Club Brugge wel dromen van nog meer. Carl Hoefkens is de eerste Belgische trainer die zijn eerste drie wedstrijden in de Champions League wint. Maar nog straffer: Hoefkens is pas de zesde trainer ooit die daarin slaagt en van de vorige vijf haalden liefst vier ook meteen de finale. Dat waren Pep Guardiola, Roberto Di Matteo, Diego Simeone en Hansi Flick.

“Iedereen gaat ervoor”

Nooit wist een ploeg niet te overwinteren na een 9 op 9 in de eerste drie wedstrijden van de Champions League. “Ongelooflijk hoe jij druk kan zetten”, lachte Carl Hoefkens voor de camera’s van Pickx Sports. “We bekijken wedstrijd per wedstrijd. Nu komt Westerlo. Maar we gaan er alles aan doen om door te stoten. Alles.”

“Ik heb vanaf de eerste wedstrijd, voor Leverkusen dus, gezegd dat ik niet de coach wil zijn die na de match in de kleedkamer komt en zegt: ‘Vandaag zat er meer in’. Je hoort dikwijls zeggen: ‘Op Europees vlak kan je die kansen niet weggeven. Of moet je ze grijpen.’ Ik verafschuw dat bijna. Dan krijg je misschien geen topwedstrijd tegen Leverkusen maar je sleept dan wel dat resultaat uit de brand. Vandaag was het bij momenten ook vechten en werken voor elkaar. Maar altijd met de intentie om vooruit te pressen of er voetballend uit te komen. Atlético had zijn werk goed gedaan. Zij wisten perfect hoe we gingen spelen. Als je daar dan een antwoord op hebt als ploeg, dan is dat een enorme prestatie van iedereen.”

© Getty Images

Over het geluk dat Club afdwingt, zegt Hoefkens: “Als iedereen de absolute intentie en het absolute geloof heeft, dan dwing je zo’n momenten af. Iedereen, van de eerste tot laatste, gaat ervoor. Als je ziet hoe spelers op de bank meeleven, dan kan Simon een topprestatie leveren. Dan kunnen andere spelers net die voet zetten. Dat dwing je af, omdat je de absolute intensiteit hebt.”