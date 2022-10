App moet het werk van je dokter verlichten, maar een juiste diagnose mag je er (nog) niet van verwachten

De dokter krijgt een nieuwe assistent. Bingli zal ie heten. Nog voor een patiënt de dokter ziet vraagt die chatbot middels een vragenlijst op de smartphone de patiënt de kleren van het lijf, zodat de arts al een goed idee krijgt wat er aan de hand is. Bingli wordt nu al gebruikt door zo’n 1.500 dokters en 12 ziekenhuizen in ons land. Het bedrijf erachter heeft zopas 5,4 miljoen euro opgehaald om zijn activiteiten ook in de rest van Europa en Amerika te ontplooien.