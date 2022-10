REACTIES. Man van de Match Jutgla blijft nuchter na Brugse stunt, Mignolet naast Neuer: “Al veel meegemaakt, maar dit nog niet”

Jutgla: “We zijn enorm gelukkig”

“Het was uiteraard speciaal om te kunnen scoren tegen een Spaanse club, maar het was nog specialer om de overwinning te pakken”, aldus de Spaanse Man van de Match. “Zeker gezien de situatie in de groep, waar we nu bovenaan blijven staan. Ik had nog nooit in de Champions League gespeeld en ik krijg daar nu de kans toe door Club Brugge. Ik wil me dan ook laten zien.”

“Kan het nog verkeerd gaan voor de overwintering? Geen idee, maar we zijn enorm gelukkig met de drie overwinningen tot nu toe. De komende drie wedstrijden moeten we onze opties zo veel mogelijk openhouden. Man van de Match? Dar ben ik heel gelukkig mee, maar het belangrijkste is de overwinning met de ploeg.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mignolet: “Pluim voor de trainer”

“Ik heb hier al veel meegemaakt maar dit nog niet”, zei een stralende Simon Mignolet. “Het is ongelooflijk dit met de supporters te vieren. Het is niet enkel geweldig voor Club Brugge, maar voor het hele Belgische voetbal. Ik had vooraf gezegd dat we in eerste instantie beter moesten verdedigen, maar ik had niet gezegd dat we drie keer de nul moesten houden. Dat helpt. En we scoren op de juiste momenten, zoals nu ook weer met die tweede goal. We hebben dan wel geluk met die penalty. Over het algemeen verdienden we de drie punten want we waren efficiënt én we verdedigden goed. Buiten die halve kansen en ballen die ik moest pakken op het einde. Oké, in het begin moest ik even belangrijk zijn, maar zo veel werk had ik niet.”

“We hebben de afgelopen seizoenen veel stappen gezet en geleerd. De trainer verdient een pluim. Opnieuw klopte zijn plan tactisch. Akkoord, we hebben hele goeie voetballers, indidivuele kwaliteit en een brede kern. Dan nog moet het tactisch plan kloppen. Je haalt geen negen op negen als je tactisch plan niet klopt. Dat was zo de afgelopen drie wedstrijden. Dat is zijn verdienste en dat mag ook wel eens gezegd worden. Vanavond moeten we ervan profiteren en trots zijn. Dan de volgende wedstrijden zullen we de klus moeten klaren. Het is nog niet gebeurd. Laat ons de volgende wedstrijden aanvatten zoals de voorbije drie en hopelijk sprokkelen we dan genoeg punten om door te gaan. Dat zou een geweldig verhaal zijn.”