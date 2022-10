Gigi Hadid noemt Kanye West “een pestkop” en “een grap” na ‘White lives matter’-sweatshirt

De Amerikaanse rapper Kanye West (45) kreeg maandag heel wat kritiek over zich heen nadat hijzelf en enkele modellen tijdens zijn modeshow in een trui met het opschrift “White lives matter” verschenen. Ook Gabriella Karefa-Johnson, een styliste en editor bij modeblad Vogue, reageerde op de stunt van West. Zij schreef dat de bewuste kleding “onverdedigbaar”, “gevaarlijk” en “gewelddadig” was.

Kanye West reageerde op zijn beurt op de kritiek en beledigde de stijl van de styliste en schreef dat ze “geen mode-persoon is”. Hij ging nog verder en schreef in een post op Instagram dat “het oorlog is”.

Voor topmodel Gigi Hadid (27) was dat de druppel. Zij reageerde op een van de berichten van Kanye West met de woorden: “Je wou dat je een percentage van haar intellect had. Je hebt geen idee. Als er echt een nut is voor je shit, is zij misschien de enige die je kan redden. Alsof de horror van een uitnodiging voor jouw show iemand ervan moet weerhouden zijn mening te geven? Lol. Je bent een pestkop en een grap.”

