OVERZICHT BENE-League. Lions nemen leiding over van Aalsmeer, Bocholt zet hekkensluiter opzij

De topper tussen Lions en Hubo Handbal loste alleen in de beginfase de verwachtingen in. De bezoekers waren baas, liepen 0-2 uit en behielden een kleine voorsprong tot aan de 10de minuut, 3-4. Lions scoorde dan zes keer op rij en bij een 9-4-stand was een verrassing uitgesloten. De Nederlanders waren een stuk agressiever in verdediging, pakten in aanval uit met veel variatie en vonden gemakkelijk de vrije man. Het statische spel van de Limburgers leverde wel een paar doelpuntjes op maar bij 20-13 aan de rust was alle spanning weg. Hubo Handbal speelde net als afgelopen weekend tegen Aalsmeer een zeer degelijke tweede helft maar het was te weinig om de Lions nog echt pijn te doen (37-31). Lions in meteen de nieuwe leider. Het heeft één punt voorsprong op Aalsmeer en Bocholt. Donderdag kan Sporting Pelt nog bij dit duo aansluiten.

Bocholt met de vingers in de neus

Sezoens Achilles Bocholt had weinig moeite om hekkensluiter Atomix opzij te zetten. Bocholt leidde aan de rust met 17-11 en sloot uiteindelijk af met 35-24-winstcijfers. Belgisch kampioen Visé liet tegen Eupen de derde zege op rij optekenen. Nog net niet voldoende voor een plaats in de linkerkolom van het klassement.