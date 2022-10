VUB-professor Jonathan Holslag luidt alarmbel in rapport voor EU: “Voor China is elk schip een oorlogsschip”

Als de oorlog in Oekraïne één ding pijnlijk duidelijk maakt, dan is het dat Europa té afhankelijk is geworden van Russisch gas. En daar snel komaf mee maken, dat doet pijn. Als we niet uitkijken, dreigt die historie zich te herhalen met China: “Met zijn koopvaardij streeft China naar politieke dominantie”, schrijft VUB-professor Jonathan Holslag in een rapport voor de Europese Unie. “Economische, politieke en militaire ambities gaan ook in Peking hand in hand.”