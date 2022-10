Een echte schaatsbaan zit er dit jaar in Genk niet in. Een schaatsbaan van kunststof moet nu zorgen voor winterpret. — © Chris Nelis

Genk/Maaseik

Schaatsbanen van echt ijs vreten energie, en dat is in deze tijden niet evident. Toch willen Genk en Maaseik dat er schaatsplezier is tijdens de eindejaarsdagen. Ze kiezen daarom voor pistes van kunststof. Sint-Truiden ging hen eerder al voor.