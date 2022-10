“Warme dag met temperaturen boven de 20 graden, kans op windvlagen tot 50 km per uur”

Woensdagvoormiddag is het zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag komt er meer en meer bewolking opzetten vanuit het westen. Daardoor kunnen we de hoogste temperaturen in het oosten van de provincie verwachten. Dáár kan het 21 tot 22°C worden. In het uiterste westen wordt het ongeveer 20 graden. Bij maxima van 20 graden en meer spreken we van een “warme dag”.