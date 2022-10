Goalgetter Erling Haaland over zijn grote geheim: “Wat papa erin doet? Ik heb geen idee”

Scoren doet Erling Haaland ook bij Manchester City met zijn ogen dicht. Al 17 keer dit seizoen. Waarvan telkens een hattrick in zijn laatste drie thuiswedstrijden in de Premier League, en tussendoor eentje in de Champions League tegen Dortmund. Het geheim? Lasagne.

Niet zomaar lasagne, wel die van papa Alfie Haaland. De Noor maakte er eentje voor elke thuiswedstrijd van zijn vlotscorende zoon, met resultaat dus. Hij maakte dinsdagavond ook een lasagne à la Haaland voor de thuismatch van woensdag tegen FC Kopenhagen.

“Wat in zijn lasagne zit? Dat is een goeie vraag”, lachte Haaland in een interview met Viaplay. “Ik heb er eentje gegeten voor elke thuiswedstrijd tot nu toe en het heeft telkens resultaten opgeleverd. Er moet dus wel iets speciaals inzitten. Helpen die ik eigenlijk heel weinig. Ik lig meestal in de zetel terwijl papa en Ivar (Eggja, red.) aan het koken zijn. Zo gaat het hé.”