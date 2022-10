CHAMPIONS LEAGUE. Bayern dolt als vanouds, Marseille doet nog mee

GROEP C. Der Rekordmeister dolt

Bayern München blijft foutloos in de Champions League. De Duitse kampioen kende voor eigen publiek bitter weinig moeite met Viktoria Plzen. Na 7 minuten opende Leroy Sané al de score, waarna Serge Gnabry en Sadio Mané nog voor rust de boeken toededen voor de Tsjechen. En dan werd een fantastische goal van Jamal Musiala nog afgekeurd voor héél nipt buitenspel. Na de pauze dikten opnieuw Sané en invaller Eric Maxim Choupo-Moting de uitslag nog aan tot 5-0.

Bayern leidt zo de groep met 9 op 9. Het scoorde al negen keer en kreeg nog geen enkel doelpunt tegen. Plzen is laatste met 0 punten.

© AP

Groep D. Marseille leeft nog

De partij tussen Marseille en Sporting begon een klein halfuur later omdat de Portugese bus vastzat in de file. Maar het waren wel de bezoekers die het best begonnen door al na 51 seconden de score te openen via Francisco Trincao.

Daarna ging het licht uit bij doelman Antonio Adan, waardoor Marseille nog voor het halfuur en tegen tien man uitliep naar 3-1 via Alexis Sanchez, Amine Harit en Leonardo Balerdi. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) legde de 4-1 eindscore vast.

In de stand telt Sporting 6 punten, waarmee het nog steeds aan kop gaat. Marseille is van de nul af en telt nu 3 punten.