Sylvia Vogelaar uit Nieuwerkerken leidt voortaan Haspengouwse ondernemersclub

@hoc is een ondernemersclub van Haspengouw die nauw verbonden is met Voka Limburg. De voorbije 14 jaar stond Luc Heylands aan het hoofd. Ook hij heeft een band met Nieuwerkerken, want in 1990 richtte hij hier samen met zijn broer het bedrijf Europower Generators op. In 2020 wisselde het bedrijf van eigenaar en naam, maar Heylands bleef voorzitter bij @hoc. Tot de voorbije jaarvergadering, waar hij werd hij gevierd voor zijn 14 jaar voorzitterschap. Heylands mag zich voortaan dan ook erevoorzitter noemen. Sylvia Vogelaar, zaakvoerder van HR-dienstverlener Passion Works Better en al sinds 2015 bestuurslid van @hoc, volgt hem op als voorzitter. “Het zijn uitdagende tijden. Zo moeten we problemen op onze arbeidsmarkt aanpakken, maar ook ruime problematieken zoals het klimaat of de situatie in Rusland. Op lokaal niveau doen we dat door in te zetten op opleiding en lokale consumptie van onze Haspengouwse producten. Met @hoc blijft het onze ambitie om ondernemers in Haspengouw te verbinden, on- en offline!” zo besluit de kersverse voorzitter. len