Auto over de kop na mislukt inhaalmanoeuvre in Nerem

Twee wagens waren dinsdagavond betrokken bij een ongeval in de Kremersstraat in Nerem. Rond 20.10 uur ging een inhaalmanoeuvre mis. Een automobiliste haalde de wagen voor haar in, maar zou bij het opnieuw invoegen diezelfde wagen geraakt hebben. Deze auto knalde vervolgens tegen een muurtje en ging over de kop. De auto die het inhaalmanoeuvre uitvoerde ging aan het tollen en kwam tegen een verhoogde berm tot stilstand.

Beide chauffeurs raakten gewond. Mogelijk liepen ook nog enkele andere inzittenden verwondingen op.

