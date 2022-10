Leah Thys heeft haar nieuwe heup

Thuis-actrice Leah Thys (77) revalideert momenteel na een ingrijpende heupoperatie. Het herstel zal heel wat weken in beslag nemen. Ze zal binnenkort wat minder opduiken in de Eén-serie.

Dat de ingreep zo snel werd uitgevoerd, is geen toeval. De pijn bleek immers niet meer te harden. De Zonhovense kreeg te maken met een botinfarct, ofwel het afsterven van botweefsel waardoor de bloedvoorziening wordt onderbroken. Hoewel de actrice daags na de ingreep naar huis mocht, besliste ze om te herstellen op een revalidatieafdeling.

Wat haar professionele bezigheden betreft, is de volledige theatertour van De dame in het busje afgelast. Op de set van Thuis zal ze een maand forfait moeten geven. Vervelend nieuws voor de makers, maar de situatie is zeker niet catastrofaal.

Bepaalde scènes waarin ze slechts een klein aandeel had, worden herschreven zodat ze niet aanwezig moet zijn, de belangrijkere scènes kunnen nog op een later moment ingehaald worden. De serie heeft immers een grote voorsprong: de voorbije weken werd op de opnameset al Kerstmis gevierd.