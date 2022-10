Rijzende ster Pommelien Thijs ruilt het podium in voor de set van fictieserie ‘Knokke off’: “Die soloplaat komt er, maar alleen wanneer ik het wil”

Voor Pommelien Thijs (21) is de Vlaamse kust intussen een tweede thuis. De rijzende ster kampeerde er de afgelopen zomer op de podia van ‘Zomerhit’ en ‘Tien om te zien’, en verdwaalt er nu in riante villa’s tijdens de opnames van de nieuwe VRT-serie ‘Knokke off’. Stilzitten? Niks van. “Twee weken geen tijd hebben voor sociale media is nu het ergste wat me kan overkomen. Dat is enkel goed nieuws.”