In de VS zijn memorabilia van seriedoders ‘big business’: “Verwerpelijk, maar de donkere kant van de mens fascineert ons”

150.000 dollar voor een bril. En een kwart miljoen voor een urne. Nu seriemoordenaar Jeffrey Dahmer dankzij Netflix weer in de aandacht staat, vraagt een veilinghuis grof geld voor zijn bezittingen. Ook de spullen van andere serial killers zijn erg gewild in de VS. Wat bezielt kopers om daar een fortuin aan te spenderen? “Voor sommige mensen zijn seriedoders als rocksterren.”