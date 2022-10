Tim Wellens dan toch aan de start in de Tre Valli Varesine

Na anderhalve maand zonder competitie stond Tim Wellens dinsdag aan de start van de Tre Valli Varesine. Hij eindigde op de 54ste plaats op meer dan drie minuten van winnaar Tadej Pogacar.

Hoewel Wellens op de startlijst van de Tre Valli Varesine stond, waren er twijfels over zijn deelname. Hij had namelijk ook de Coppa Agostoni van vorige week donderdag overgeslagen, om persoonlijke redenen. Wellens zat al een tijdje in de wachtkamer, omwille van de naweeën van een covid-besmetting na de Tour en hartproblemen die opdoken door een te snelle terugkeer. Het Canadese tweeluik moest eraan geloven en er werd ook gesnoeid in het oorspronkelijk drukke Italiaanse programma. Normaal zal Wellens zaterdag nog aantreden in de Ronde van Lombardije en reist hij op 16 oktober af naar de Japan Cup. (DaSc)