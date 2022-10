Vlaming aangehouden in Doornik nadat hij zichzelf bevredigt bij atletiekpiste en vrouw opzettelijk aanrijdt

Een man met domicilie in Vlaanderen is aangehouden voor voyeurisme, zo is vernomen bij het parket van Doornik. De man had zichzelf bevredigd in de nabijheid van een groep meisjes die aan atletiek deden. De verdachte zit in voorlopige hechtenis.

De feiten gebeurden afgelopen zaterdag 1 oktober, in de late namiddag, nabij het RUSTA-stadion in Gaurain, in Doornik. Een buurtbewoner die met een hond wandelde, had een man met vreemd gedrag opgemerkt. “Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de verdachte door een getuige is gezien toen hij zich bevredigde terwijl hij naar twee meisjes keek, die maximaal 12 jaar oud waren. De kinderen waren ongeveer 20 meter van hem vandaan. Hij zou zijn broek en onderbroek op zijn enkels hebben gehad”, aldus Frédérick Bariseau, eerste substituut van de procureur des Konings van Doornik.

De getuige had de verdachte aanvankelijk tot de orde geroepen, maar de verdachte vluchtte weg. De getuige achtervolgde hem en zou vervolgens aan zijn zus hebben gevraagd haar voertuig te nemen. Die zou ze parallel geplaatst hebben met de wagen van de verdachte, die zo geblokkeerd was.

Gefilmd

De verdachte zou daarop de vrouw, die was uitgestapt om hem tegen te houden, opzettelijk hebben aangereden. Ze kwam op de motorkap terecht en viel vervolgens op de grond, waarna de verdachte wegvluchtte. Verschillende getuigen konden de nummerplaat vastleggen. Ook was hij gefilmd door een camera aan een café. Daardoor kon de man opgepakt worden.

De verdachte, geboren in 1972, is afkomstig uit Vlaanderen. Hij is in verdenking gesteld van voyeurisme en van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolgd. De man is aangehouden. De vrouw die hij had aangereden, is arbeidsongeschikt tot 23 oktober.