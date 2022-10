Marcel, de hond van Gert Verhulst, is overleden: “Het pakt me meer dan ik had verwacht”

Het is dinsdag werelddierendag. De meeste bv’s pakken daarom trots uit met foto’s van hun viervoeter op sociale media. Maar Gert Verhulst had droevig nieuws. “Mijn hond Marcel is vannacht overleden”, zei hij tijdens zijn programma De Tafel van Vier. “En het pakt me meer dan ik had verwacht eigenlijk. Hij was ziek. Ellen (zijn vrouw, red.) heeft er de laatste jaren dag en nacht voor gezorgd. Het is harder aangekomen dan gedacht. Maar ja, niks aan te doen”, zei Verhulst.

Het ging al een tijdje slecht met Marcel. Tijdens het eerste en tweede seizoen van De Verhulstjes zagen kijkers dat het niet goed ging met de viervoeter. En in het derde seizoen ging het van kwaad naar erger. Een van de twee Bouviers des Flandres van familie Verhulst bracht zijn dagen grotendeels slapend door en moest ook een pamper dragen. Begin dit jaar ging het opnieuw beter met Marcel, maar afgelopen nacht is de viervoeter toch overleden.

(sgg)