TikTok-kanaal van HBvL haalt 10.000 volgers: “Dé plek om jonge Limburgers te bereiken”

“Het begon een jaar geleden op café”, zegt Arnaut Van Vlierden, het gezicht van HBvL op TikTok. “We wilden ons Limburgs nieuws naar TikTok brengen. Collega Sam Hayen en ik maakten een lijst met ideeën, trokken onze stoute schoenen aan en vlogen erin.”

“Over Tiktok wordt wel eens lacherig gedaan, maar als Het Belang van Limburg hebben we dat platform omarmd”, zegt hoofdredacteur Indra Dewitte. “Het is voor traditionele nieuwsmerken niet makkelijk om jongeren te bereiken. Facebook is een belangrijke instroombron voor ons, maar jongeren bereik je daar niet meer. Limburgse jongeren zitten wel op TikTok, maar wij liepen hen volledig mis omdat we geen eigen TikTok-kanaal hadden. Dat wilden we veranderen.”

Eerste krant

“Minder dan een jaar later mogen we trots zijn”, voegt ze toe. “Zonder budget of marketingbureau hebben we ons een nieuw social mediaplatform eigen gemaakt. Daarvoor moet je een gezonde portie lef hebben. We begonnen letterlijk met nul volgers en hadden geen idee of het zou aanslaan. Maar als regionale krant hebben we het voortouw kunnen nemen.”

“Het Belang van Limburg was de eerste Vlaamse krant op TikTok”, vertelt Arnaut. “Momenteel hebben we het grootste TikTok-account van Mediahuis België (het bedrijf achter De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, nvdr.).”

Alpaca

Arnaut staat meestal voor de camera, Sam erachter. “Voor de herkenbaarheid draag ik altijd een knalgeel T-shirt van Het Belang van Limburg”, zegt Arnaut. Het gekste wat ze meemaakten tijdens de opnames van ruim 250 filmpjes in elf maanden? “Sam moest eens in een kooi met gigantische roofvogels kruipen. En ik werd bespuwd door een alpaca. Die geur vergeet ik nooit.”

Intussen halen de TikTok-filmpjes van HBvL vlot tienduizenden views. “Onze best bekeken video gaat over een Beringenaar die op America’s Got Talent met een deepfake Elvis Presley tot leven wekte. Dat filmpje haalde meer dan een half miljoen views. Op de tweede plaats staat nu de video over een motorcrosser uit Opglabbeek die een spectaculaire heuvel de baas kon, de zogenaamde hillclimb in het Luikse Andler. Nog toppers waren de beelden van de Limburgse die meedeed aan het kampioenschap meeuwenschreeuwen en van een surplacende wielrenner. Een journalist van onze redactie maakte dat filmpje toevallig terwijl hij stond te wachten aan een overweg. Mooie voorbeelden die aantonen dat Limburgse content zijn plaats heeft op TikTok.”

Download de TikTok-app en volg ons kanaal @hbvl_hetbelangvanlimburg