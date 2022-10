Oekraïners rukken op ten noordoosten van Cherson, Russen moeten terugtrekken

Russische troepen trekken zich volgens zowel Kiev als informatie van de Russische strijdkrachten terug in een regio circa 100 kilometer ten noordoosten van de stad Cherson als gevolg van een Oekraïens offensief in de streek. Kaarten van het leger van Rusland, getoond tijdens een dagelijkse informatiebijeenkomst, laten een terugtrekking zien op de noordelijke oever van de rivier Dnjepr.

De kaart laat zien dat Russische troepen verschillende locaties hebben verlaten, waaronder Doedtsjany op de westelijke oever van de rivier de Dnjepr. Het Oekraïense leger voert in deze regio een tegenoffensief.

Eerder op de dag meldden Oekraïense bronnen al dat de Oekraïense troepen in het zuiden van het land door Russische stellingen zijn gebroken. Ze slaagden er tegelijk in hun offensief in het oosten uit te breiden. De doorbraak in het zuiden is de grootste sinds het begin van de oorlog.

© AFP

Volgens Oekraïense bronnen nemen de Russen de benen als gevolg van het tegenoffensief in de streek en proberen ze bruggen en wegen te vernietigen tijdens hun terugtocht. Maar volgens Russische bronnen en de pro-Russische leiders in de stad Cherson lijden de Oekraïners tijdens hun tegenoffensief enorme verliezen, terwijl ze nauwelijks terreinwinst van betekenis zouden maken.

LEES OOK. Kremlin weet zelf niet goed waar nieuwe grenzen van Rusland liggen

Dinsdagnamiddag was ook een grote rookpluim te zien in de buurt van de Antonivskybrug in de stad Cherson. Mogelijk is de brug over de Dnjepr met Himars-raketten gebombardeerd door het Oekraïense leger. Dat probeert al langer om de brug te vernielen, om op die manier Russische soldaten af te snijden van de rest van hun leger.

© AFP

Eind vorige week ontruimden de Russen en pro-Russische Oekraïners de plaats Lyman in de noordoostelijke provincie Donetsk na vier maanden. Deze nederlaag tijdens een dreigende omsingeling was op de dag nadat president Poetin de annexatie van Donetsk had aangekondigd. De inname van het verkeersknooppunt Lyman geeft de Oekraïense strijdkrachten kans verder op te rukken in zuidelijke richting dieper Donetsk in, en naar het oosten waar vlakbij de provincie Loehansk ligt.