Nieuw-Zeeland ingeruild voor Londen

In een studio in de buurt van Londen zijn de opnames gestart voor het tweede seizoen van The Rings of Power, de succesvolle serie van Amazon die zich afspeelt in het Lord of the Rings-universum.

Een grote aanpassing voor cast en crew. De eerste jaargang van de reeks werd immers opgenomen in volle coronapandemie over een periode van achttien maanden in Nieuw-Zeeland.

Deze keer is echter gekozen om de opnames te maken in Londen omdat dit productioneel een stuk efficiënter en goedkoper is. De opnamestudio achter de reeks is immers momenteel een studio aan het inrichten in de buurt van de Britse hoofdstad waar ze aan meerdere reeksen tegelijk kunnen werken.

The Rings of Power is wereldwijd een doorslaand succes. Dat moet ook wel voor Amazon want dat betaalde net geen half miljard euro voor de volledige ontwikkeling. Het is daarmee de duurste serie ooit gemaakt.

The Rings of Power speelt zich ver voor de beroemde trilogie van J.R.R. Tolkien af.