Tijdens een militaire parade toont het Noord-Koreaanse leger een raket die volgens westerse bronnen de Hwasong-12 is. — © AP

Voor het eerst in vijf jaar heeft Noord-Korea een raket boven het Japanse grondgebied laten vliegen. Het zorgde ervoor dat loeiende sirenes de bewoners van de noordelijke prefecturen Hokkaido en Aomori dekking lieten zoeken. De raket stortte uiteindelijk neer in de oceaan. “De lancering wijst op een hervonden zelfvertrouwen in Noord-Korea.”