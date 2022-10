Lanakense senioren blijven wandelen in weer en wind

Lanaken

De seniorenwandelclub van Lanaken heeft de wind in de zeilen. Naast verrassende uitstapjes en evenementen staat er iedere maandagmorgen een gezondheidswandeling op het programma. Die kent steeds een groot succes.

Terwijl de echte wandelaars op eigen tempo hun kilometers afmalen, gaan de minder mobiele leden om 10 uur al aan de koffie. “Al gaat het wandelen voor sommigen wat minder, erbij zijn is en blijft heel belangrijk”, zegt voorzitster Odette Muytjens. “Wie geen uurtje kan stappen, kan deelnemen aan een korte wandeling van zo’n halfuur. Fit blijven staat hoog in ons vaandel.”

Tegen 11 uur gaat de hele groep van 64 leden aan de koffie met taart. Ter afsluiting van het zomerseizoen schoof een bijna voltallige groep aan voor een heerlijke barbecue. “Dit initiatief was zeker niet het einde van de wandelingen”, zegt Odette. “Zomer of winter, weer of geen weer… Het wandelen op maandag gaat gewoon door.” (eva)